Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bookmark OS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Yer imi yöneticisi, görev yöneticisi, notlar ve dosyalar tek bir zarif, özelleştirilebilir masaüstünde bir arada.

Web Sitesi: bookmarkos.com

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