Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kollate, bağlantılara yer işareti koymanıza ve güzel notlar yazmanıza olanak tanıyan kişisel bir bilgi yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: kollate.io

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