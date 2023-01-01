WebCatalog
CENTPAGE

CENTPAGE

centpage.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CENTPAGE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CENTPAGE, hepsi bir arada özelleştirilebilir bir ana sayfadır. Tüm popüler web sitelerini ve arama motorlarını tek bir sayfada bulun. Yer imlerini kolayca düzenleyin. En İyi İnternet Başlangıç ​​Sayfası.

Web Sitesi: centpage.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CENTPAGE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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