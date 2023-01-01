WebCatalog
Kadaza

Kadaza

kadaza.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kadaza çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kullanımı kolay internet ana sayfası, web portalı ve kişiselleştirilmiş başlangıç ​​sayfası. ABD'de en çok ziyaret edilen web sitelerine konuya göre açıkça düzenlenmiş, kolay genel bakış.

Web Sitesi: kadaza.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kadaza ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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