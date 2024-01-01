EazyBI Cloud
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Web Sitesi: eazybi.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EazyBI Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performansı gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntılara inin.
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Web Sitesi: eazybi.com
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