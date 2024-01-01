WebCatalog

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: eazybi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EazyBI Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performansı gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntılara inin.

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları
Gömülü İş Zekası Yazılımı

Web Sitesi: eazybi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EazyBI Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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