Easy Insight, uygun fiyatlı, kullanımı kolay SaaS iş zekası sağlar. Basecamp, Zendesk ve Salesforce gibi diğer popüler SaaS ürünlerine anında bağlantılar, anında sonuçlarla çalışmaya başlamanızı sağlamak için önceden oluşturulmuş kontrol panelleriyle birlikte gelir. Basit bir rapor oluşturucu, çeşitli görselleştirmelerde yeni raporları hızlı bir şekilde ayarlamanıza veya sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olur. Bir veya iki SaaS ürününe bağlanmanın ötesine geçmeye hazır olduğunuzda Easy Insight, düz dosya veya ilişkisel veritabanı verilerini içe aktarmanıza, verileri dönüştürüp diğer veri kaynaklarıyla birleştirmenize ve her şeyi oluşturmanıza yardımcı olmak için ürünün kendi içinde güçlü ETL özellikleri sağlar. güzel yönetici gösterge tablolarından ayrıntılı tablolara kadar. Kapsamlı ve kullanımı kolay güvenlik özellikleri, kullanıcılarınızın görebileceği verileri sınırlamayı kolaylaştırarak tek bir kontrol panelini alıp bunu kuruluşunuzdaki herkese farklı şekilde sunmanıza olanak tanır. Her satış temsilcisi kendi verilerini ve her proje yöneticisi kendi projelerini görecek; bunların hepsi aynı temel kontrol panelleri üzerinde çalışacak ve yeniden çalışma maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır.

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Web Sitesi: easy-insight.com

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