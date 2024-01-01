Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.

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