Lumalytics
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Web Sitesi: lumalytics.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lumalytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.
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Web Sitesi: lumalytics.com
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