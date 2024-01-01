WebCatalog

Lumalytics

Lumalytics

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Web Sitesi: lumalytics.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Lumalytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: lumalytics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lumalytics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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