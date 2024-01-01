Inforiver
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Web Sitesi: inforiver.com
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Inforiver Analytics+ is the fastest way to visualize your data and share insightful stories in Microsoft Power BI. The intuitive no-code user experience (UX) helps even the casual users build dashboards and storyboards in minutes with 50+ charts, charts and tables integrated in a single visual. Analytics+ is designed to help customers migrate their legacy dashboards from Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira, or their static PowerPoint dashboards from Think-cell or Mekko Graphics and consolidate them within Microsoft Power BI.
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Web Sitesi: inforiver.com
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