WebCatalog
ContractKen

ContractKen

contractken.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ContractKen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ContractKen, müşterilerinin sözleşmelerindeki riskleri yönetmelerine yardımcı olur. Avukatların ve diğer profesyonellerin, AI odaklı taktik kitabı otomasyonunu (Microsoft Word içinde) kullanarak sözleşme incelemesi ve müzakerelerindeki uzmanlıklarını ölçeklendirmelerine yardımcı oluyoruz. Analitik Kontrol Panellerimiz müşteriler tarafından sözleşme havuzlarındaki riskleri izlemek, görselleştirmek ve anlamak için kullanılır.

Web Sitesi: contractken.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ContractKen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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