ContractKen, müşterilerinin sözleşmelerindeki riskleri yönetmelerine yardımcı olur. Avukatların ve diğer profesyonellerin, AI odaklı taktik kitabı otomasyonunu (Microsoft Word içinde) kullanarak sözleşme incelemesi ve müzakerelerindeki uzmanlıklarını ölçeklendirmelerine yardımcı oluyoruz. Analitik Kontrol Panellerimiz müşteriler tarafından sözleşme havuzlarındaki riskleri izlemek, görselleştirmek ve anlamak için kullanılır.

Web Sitesi: contractken.com

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