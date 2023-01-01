WebCatalog

Legislate

Legislate

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: legislate.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Legislate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable and searchable at scale.

Web Sitesi: legislate.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Legislate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Contractify

Contractify

contractify.io

SpringCM

SpringCM

springcm.com

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Zuva

Zuva

zuva.ai

Dealsign

Dealsign

dealsign.ai

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Docue

Docue

docue.com

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Avvo

Avvo

avvo.com

Juro

Juro

juro.com

Evisort

Evisort

evisort.com

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

fynk

fynk

fynk.com

Super Lawyers

Super Lawyers

superlawyers.com

Paper Digest

Paper Digest

paperdigest.org

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.