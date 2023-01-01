WebCatalog
Azimutt

Azimutt

azimutt.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Azimutt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Veritabanı şemanızı anlamanıza yardımcı olacak çeşitli filtreler ve girişler içeren bir Varlık İlişkisi diyagramı (ERD) görselleştirme aracı.

Web Sitesi: azimutt.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Azimutt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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