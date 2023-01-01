Socratic, ilk akıllı proje yönetimi ve planlama aracıdır. Verilerimiz ekiplerin hiçbir manuel giriş olmadan daha kolay, daha hızlı ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

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