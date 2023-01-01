WebCatalog
Blocksted

Blocksted

blocksted.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blocksted çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Organize şirketler için Proje Yöneticisi. Blocksted, ekipleri işte üretken ve mutlu kılma konusunda uzun yıllara dayanan deneyime dayanan, yol gösterici bir prensip olarak basitlik ile oluşturulmuş proje yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: blocksted.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blocksted ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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