Mission Met'in yazılımı, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun stratejik planlama etkinliğini ve sürecini katalize eder. 20 yılı aşkın stratejik planlama deneyimine dayanan ve basitliğe odaklanan yazılımımız, bir kuruluşun stratejisi ve uygulamasıyla ilgili her şeye ev sahipliği yaparak yönetici direktör ve yönetim kurulu olarak işinizi kolaylaştırır.

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