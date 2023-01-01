WebCatalog
Mission Met

Mission Met

missionmet.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mission Met çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mission Met'in yazılımı, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun stratejik planlama etkinliğini ve sürecini katalize eder. 20 yılı aşkın stratejik planlama deneyimine dayanan ve basitliğe odaklanan yazılımımız, bir kuruluşun stratejisi ve uygulamasıyla ilgili her şeye ev sahipliği yaparak yönetici direktör ve yönetim kurulu olarak işinizi kolaylaştırır.

Web Sitesi: missionmet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mission Met ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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