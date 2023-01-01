Get Things Done, işlerde devrim yaratan, SaaS tabanlı, ölçüm odaklı bir proje yönetimi ve üretkenlik aracıdır.

Web Sitesi: getthingsdone.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Get Things Done ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.