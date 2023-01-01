Pomotodo, yaratıcılar için tasarlanmış bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Pomodoro Tekniği ve GTD teorisine dayanmaktadır. Pomotodo ile işinize odaklanın ve daha fazlasını yapın.

Web Sitesi: pomotodo.com

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