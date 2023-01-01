WebCatalog
Pomotodo

Pomotodo

pomotodo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pomotodo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pomotodo, yaratıcılar için tasarlanmış bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Pomodoro Tekniği ve GTD teorisine dayanmaktadır. Pomotodo ile işinize odaklanın ve daha fazlasını yapın.

Web Sitesi: pomotodo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pomotodo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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