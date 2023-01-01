Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PomoDone, mevcut görev yönetimi hizmetinize ek olarak Pomodoro tekniğini kullanarak iş akışınızı takip etmenin en kolay yoludur. En önemli görevlere odaklanmanıza yardımcı olur ve zihinsel çevikliğinizi geliştirir, böylece daha fazlasını yaparsınız.

Web Sitesi: pomodoneapp.com

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