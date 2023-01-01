WebCatalog
smartQ

smartQ

getsmartq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde smartQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

smartQ — her türlü iş akışına uyan görsel görev panosu! İşi kolayca dağıtmanıza, ilerlemesini takip etmenize ve ekibinizle çevrimiçi işbirliği yapmanıza olanak tanır. smartQ görevleri, sorunları ve çağrıları takip edebilir; her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Web Sitesi: getsmartq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, smartQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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