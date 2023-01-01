smartQ — her türlü iş akışına uyan görsel görev panosu! İşi kolayca dağıtmanıza, ilerlemesini takip etmenize ve ekibinizle çevrimiçi işbirliği yapmanıza olanak tanır. smartQ görevleri, sorunları ve çağrıları takip edebilir; her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Web Sitesi: getsmartq.com

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