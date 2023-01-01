Carepatron

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The Healthcare OS that lets you work, your way. Boost your Client's outcomes, efficiency, and productivity by customizing any tool or workflow to fit your needs.

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