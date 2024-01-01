Kagami, yapay zeka destekli, değişime hazır, hızlı başlatılan bir ERP platformudur. Kuruluşunuzun Çalışma Şekline Göre Özelleştirilen Kurumsal Yazılım İş Uygulamalarını Sorunsuz Bir Şekilde Oluşturun ve Başlatın. * Hızlı başlatma Platformu: Pahalı, uzun süren ERP projelerinden kurtulun. Kagami, ihtiyaçlarınıza uygun kendi özelleştirilmiş ve entegre iş çözümlerinizi yalnızca birkaç hafta içinde başlatmanıza olanak tanır. * İş Analistleri Tarafından Desteklenmektedir: Kagami'nin yapay zeka destekli otomatik kod görsel programlama platformunun, gereksinimlerinizi anlaması ve herhangi bir karmaşık işlevsellik için istediğiniz çözümü hızlı bir şekilde başlatması için yalnızca bir iş analistine ihtiyacı vardır. * Entegre İş Süreçleri: Teklif portföyümüzden herhangi bir çözümü satın alırken, farklı işlevler arasında entegrasyona gerek kalmadan birden fazla işlevin üzerinden geçebilen kendi özel çözümünüzü de oluşturabilirsiniz.

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