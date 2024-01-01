Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kagami çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Kagami, yapay zeka destekli, değişime hazır, hızlı başlatılan bir ERP platformudur. Kuruluşunuzun Çalışma Şekline Göre Özelleştirilen Kurumsal Yazılım İş Uygulamalarını Sorunsuz Bir Şekilde Oluşturun ve Başlatın.
* Hızlı başlatma Platformu: Pahalı, uzun süren ERP projelerinden kurtulun. Kagami, ihtiyaçlarınıza uygun kendi özelleştirilmiş ve entegre iş çözümlerinizi yalnızca birkaç hafta içinde başlatmanıza olanak tanır.
* İş Analistleri Tarafından Desteklenmektedir: Kagami'nin yapay zeka destekli otomatik kod görsel programlama platformunun, gereksinimlerinizi anlaması ve herhangi bir karmaşık işlevsellik için istediğiniz çözümü hızlı bir şekilde başlatması için yalnızca bir iş analistine ihtiyacı vardır.
* Entegre İş Süreçleri: Teklif portföyümüzden herhangi bir çözümü satın alırken, farklı işlevler arasında entegrasyona gerek kalmadan birden fazla işlevin üzerinden geçebilen kendi özel çözümünüzü de oluşturabilirsiniz.
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