Kagami

Kagami

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: kagamierp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kagami çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kagami, yapay zeka destekli, değişime hazır, hızlı başlatılan bir ERP platformudur. Kuruluşunuzun Çalışma Şekline Göre Özelleştirilen Kurumsal Yazılım İş Uygulamalarını Sorunsuz Bir Şekilde Oluşturun ve Başlatın. * Hızlı başlatma Platformu: Pahalı, uzun süren ERP projelerinden kurtulun. Kagami, ihtiyaçlarınıza uygun kendi özelleştirilmiş ve entegre iş çözümlerinizi yalnızca birkaç hafta içinde başlatmanıza olanak tanır. * İş Analistleri Tarafından Desteklenmektedir: Kagami'nin yapay zeka destekli otomatik kod görsel programlama platformunun, gereksinimlerinizi anlaması ve herhangi bir karmaşık işlevsellik için istediğiniz çözümü hızlı bir şekilde başlatması için yalnızca bir iş analistine ihtiyacı vardır. * Entegre İş Süreçleri: Teklif portföyümüzden herhangi bir çözümü satın alırken, farklı işlevler arasında entegrasyona gerek kalmadan birden fazla işlevin üzerinden geçebilen kendi özel çözümünüzü de oluşturabilirsiniz.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: kagamierp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kagami ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Athenic AI

Athenic AI

athenic.com

Aria Systems

Aria Systems

ariasystems.com

Selfr

Selfr

selfr.ai

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Build AI

Build AI

buildai.space

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

Ausuma

Ausuma

ausuma.com

Clueify

Clueify

clueify.com

Lasting ERP

Lasting ERP

lastingerp.com

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası