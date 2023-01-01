Upwave projeler, portföyler ve günlük görevler üzerinde işbirliği yapmak için görsel bir platformdur. Projelerinizi pano, tablo, zaman çizelgesi ve takvim gibi farklı görünümlerle görselleştirin. Portföy genel bakışından tüm projelerinizin durumunu ve ilerlemesini izleyin. Zamanı takip edin, tahminler belirleyin ve zaman çizelgeleri oluşturun. Dışarıdan işbirlikçileri kolayca ve güvenli bir şekilde dahil edin. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz herkesin katılımını kolaylaştırır; ekstra eğitime gerek yoktur.

Web Sitesi: accounts.upwave.io

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