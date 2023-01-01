BasicOps, proje ve görev yönetiminin yanı sıra çok daha fazlasını içerir. Neyin, ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiği konusunda düzenli ve net kalmanıza yardımcı olan basit ama güçlü bir platformdur. BasicOps ile projeler oluşturabilir, toplantılarda notlar alabilir, bunları kendiniz ve ekibiniz için görevlere dönüştürebilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir, çevrimiçi sohbetleri kullanabilir ve bir sohbetten Zoom çağrılarını kolayca başlatabilirsiniz. Akıllı çalışın, mutlu çalışın, burada çalışın: operasyon üssünüz. BasicOps'u ÜCRETSİZ kullanmaya başlayın.

Web Sitesi: basicops.com

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