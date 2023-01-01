WebCatalog
BasicOps

BasicOps

app.basicops.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BasicOps çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BasicOps, proje ve görev yönetiminin yanı sıra çok daha fazlasını içerir. Neyin, ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiği konusunda düzenli ve net kalmanıza yardımcı olan basit ama güçlü bir platformdur. BasicOps ile projeler oluşturabilir, toplantılarda notlar alabilir, bunları kendiniz ve ekibiniz için görevlere dönüştürebilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir, çevrimiçi sohbetleri kullanabilir ve bir sohbetten Zoom çağrılarını kolayca başlatabilirsiniz. Akıllı çalışın, mutlu çalışın, burada çalışın: operasyon üssünüz. BasicOps'u ÜCRETSİZ kullanmaya başlayın.

Web Sitesi: basicops.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BasicOps ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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