Zaman yönetimi, dikkat yönetimi. Pomodizer zaman takip sistemi Pomodoro yöntemini temel alır; o andaki en önemli görevi seçin ve 25 dakika boyunca hiç ara vermeden, dikkatinizi dağıtmadan, hatta değişiklik yapmadan onun üzerinde çalışın, ardından kendinizi 5 dakikalık bir dinlenme ile ödüllendirin. Başarılı olursanız, tebrikler, bir "domates" daha kazandınız!

Web Sitesi: pomodizer.com

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