WebCatalog
Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pomodizer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zaman yönetimi, dikkat yönetimi. Pomodizer zaman takip sistemi Pomodoro yöntemini temel alır; o andaki en önemli görevi seçin ve 25 dakika boyunca hiç ara vermeden, dikkatinizi dağıtmadan, hatta değişiklik yapmadan onun üzerinde çalışın, ardından kendinizi 5 dakikalık bir dinlenme ile ödüllendirin. Başarılı olursanız, tebrikler, bir "domates" daha kazandınız!

Web Sitesi: pomodizer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pomodizer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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