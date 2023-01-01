Pomodoro'larınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. Üretkenlik için ünlü Pomodoro Tekniği'ni temel alan Pomozzo, görevlerinize odaklanabileceğiniz ve ilerlemenizi takip edebileceğiniz bir platformdur.

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