WebCatalog
Pomozzo

Pomozzo

pomozzo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pomozzo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pomodoro'larınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. Üretkenlik için ünlü Pomodoro Tekniği'ni temel alan Pomozzo, görevlerinize odaklanabileceğiniz ve ilerlemenizi takip edebileceğiniz bir platformdur.

Web Sitesi: pomozzo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pomozzo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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