TeamGrid'in iş yönetimi platformuyla ekibiniz ne zaman ve nerede çalışırsa çalışsın hedeflerine, projelerine ve görevlerine odaklanabilir.

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