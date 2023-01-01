WebCatalog
50 Hacks

50 Hacks

50hacks.co

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşlerinizi halletmenize yardımcı olacak ipuçları yazın (hesaba gerek yok). İnternet en iyileri oyluyor. En iyi 50 üretkenlik tüyosunun kitle kaynaklı listesini keşfedin!

Web Sitesi: 50hacks.co

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