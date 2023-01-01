WebCatalog
Inflow

Inflow

getinflow.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Inflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Inflow, DEHB'nizi yönetmenize yardımcı olacak 1 numaralı bilim tabanlı uygulamadır. DEHB klinisyenleri ve psikologları tarafından oluşturulan özel destek sistemimiz, nöroçeşitliliğe sahip beyninizi anlamanıza, yaşam boyu beceriler geliştirmenize ve işleri halletmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: getinflow.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Inflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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