Plooral (eski adıyla Enlizt): Gerçek hayattaki öğrenmeyi yaşam boyu fırsatlara bağlamak. Bireylerin kariyerlerindeki fırsatlardan yararlanmak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz ve öğrenmeyi asla bırakmayan ekipler oluşturmak için organizasyonları destekliyoruz.

Web Sitesi: plooral.io

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