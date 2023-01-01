WebCatalog
Plooral

Plooral

app.plooral.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plooral çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Plooral (eski adıyla Enlizt): Gerçek hayattaki öğrenmeyi yaşam boyu fırsatlara bağlamak. Bireylerin kariyerlerindeki fırsatlardan yararlanmak için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz ve öğrenmeyi asla bırakmayan ekipler oluşturmak için organizasyonları destekliyoruz.

Web Sitesi: plooral.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plooral ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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