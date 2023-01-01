WebCatalog
Breakline

Breakline

breakline.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Breakline çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Olağanüstü ekipler oluşturmak - En iyi performans gösterenlerin kariyerlerinin bir sonraki aşamasına geçmelerine yardımcı olmak için eğitim ve uzman görüşü sağlıyoruz.

Web Sitesi: breakline.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Breakline ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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