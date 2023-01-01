WebCatalog
Circa

Circa

employer.circaworks.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Circa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bizim için çeşitliliği yalnızca kutuyu işaretleme gerekliliği olarak görmüyoruz. Çeşitliliğin şirketler için özel bir avantaj olduğunu biliyoruz; yeniliği teşvik etmek ve iş performansını önemli ölçüde artırmak. Bu nedenle şirketlerin daha çeşitli, yenilikçi ve yüksek performanslı ekipler oluşturarak başarılarını hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz. Güçlü yazılım çözümleri portföyümüz ve benzersiz sektör uzmanlığımız, müşterilerimize TA'ya yaklaşımlarını kökten değiştirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve bilgileri sağlar.

Web Sitesi: employer.circaworks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Circa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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