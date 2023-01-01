Bizim için çeşitliliği yalnızca kutuyu işaretleme gerekliliği olarak görmüyoruz. Çeşitliliğin şirketler için özel bir avantaj olduğunu biliyoruz; yeniliği teşvik etmek ve iş performansını önemli ölçüde artırmak. Bu nedenle şirketlerin daha çeşitli, yenilikçi ve yüksek performanslı ekipler oluşturarak başarılarını hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz. Güçlü yazılım çözümleri portföyümüz ve benzersiz sektör uzmanlığımız, müşterilerimize TA'ya yaklaşımlarını kökten değiştirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve bilgileri sağlar.

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