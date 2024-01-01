Mathison, liderlerin daha adil ve kapsayıcı işyerleri oluşturmasına yardımcı olan DEI İstihbarat platformudur. Kuruluşun her düzeyinde fırsat eşitliğini hızlandıran niteliksel ve niceliksel işgücü verileri ve akıllı önerilerle sizi destekliyoruz. Uzman araçlar, kaynaklar ve eğitimden oluşan kombinasyonumuz, ekibinizi sorumluluğu paylaşmak ve anlamlı bir değişim sağlamak için gereken becerilerle donatır. Mathison, veriye dayalı içgörülerden yararlanarak sürdürülebilir bir çeşitlilik, eşitlik ve katılım kültürü yaratmayı kolaylaştırır.

Web Sitesi: mathison.io

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