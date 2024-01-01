Mathison

Mathison

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Web Sitesi: mathison.io

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mathison, liderlerin daha adil ve kapsayıcı işyerleri oluşturmasına yardımcı olan DEI İstihbarat platformudur. Kuruluşun her düzeyinde fırsat eşitliğini hızlandıran niteliksel ve niceliksel işgücü verileri ve akıllı önerilerle sizi destekliyoruz. Uzman araçlar, kaynaklar ve eğitimden oluşan kombinasyonumuz, ekibinizi sorumluluğu paylaşmak ve anlamlı bir değişim sağlamak için gereken becerilerle donatır. Mathison, veriye dayalı içgörülerden yararlanarak sürdürülebilir bir çeşitlilik, eşitlik ve katılım kültürü yaratmayı kolaylaştırır.
Kategoriler:
Business
Diversity & Inclusion Consulting Firms

Web Sitesi: mathison.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mathison ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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