Kanarys
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: kanarys.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kanarys çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Bütünsel DEI Değerlendirmeleri, Karşılaştırma ve Çözümler ile iş yerinizde katılımı ve eşitliği geliştirin
Kategoriler:
Web Sitesi: kanarys.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Kanarys ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.