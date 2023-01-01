WebCatalog
Adenin

Adenin

adenin.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dijital Asistan, işi kolaylaştıran ve üretkenliği artıran bir AI sohbet robotu Asistanıdır. İşyeri memnuniyetini %17 oranında artırdığı kanıtlanmış, ödüllü bir dijital iş yeri ile çalışanlarınızı memnun edin ve güçlendirin. Uygulama Dizininden kullandığınız iş uygulamalarını merkezi bir akıllı asistana bağlayın ve verilerinizi gerçek zamanlı olarak Uyarlanabilir Kartlarda görün. Gününüze bir bakışta genel bakış için Kartları Panonuza sabitleyin veya hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için bildirimlere abone olun.

Web Sitesi: adenin.com

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