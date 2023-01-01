Dijital Asistan, işi kolaylaştıran ve üretkenliği artıran bir AI sohbet robotu Asistanıdır. İşyeri memnuniyetini %17 oranında artırdığı kanıtlanmış, ödüllü bir dijital iş yeri ile çalışanlarınızı memnun edin ve güçlendirin. Uygulama Dizininden kullandığınız iş uygulamalarını merkezi bir akıllı asistana bağlayın ve verilerinizi gerçek zamanlı olarak Uyarlanabilir Kartlarda görün. Gününüze bir bakışta genel bakış için Kartları Panonuza sabitleyin veya hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için bildirimlere abone olun.

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