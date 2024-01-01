Digsite her zaman çevrimiçi kalite konusunda uzman olmuştur ancak müşterilerin artan ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için daha geniş bir çözüme ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çözümün hem niteliksel yineleme hem de niceliksel doğrulama için çok daha akıcı ve entegre bir platform olması gerekiyordu. Katılımcılarla yeniden iletişime geçebilmeniz ve kaliteli yanıtlar alabilmeniz için nitelikli yineleme ve niceliksel doğrulamanın yanı sıra örnek için bütünsel, entegre bir platform oluşturmak üzere yola çıktık. Tüm çalışmayı kendi başınıza yapmanıza olanak tanıyan, ancak yardıma ihtiyacınız olduğunu fark ettiğinizde veya daha karmaşık bir yaklaşıma geçmek istediğinizde talep üzerine destek ve danışmanlık hizmetleri sunan bir çözüm istedik. Ayrıca, akışın ortasında sağlayıcıları veya platformları değiştirmek zorunda kalmadan ekibinizin ihtiyaçlarına duyarlı ve esnek olabilirsiniz. Digsite Sprints ile katılımcılar konseptleri işaretleyebilir, fikirlere oy verebilir ve fotoğraflar ve videolar aracılığıyla deneyimlerini paylaşabilir, hatta canlı etkileşimli video röportajları yapabilir. Digsite Pulse ile fırsat alanlarını, konseptleri, reklamları ve daha fazlasını hızlı bir şekilde test edebilirsiniz. Daha da derinlere inmek için nitelikli bir Digsite Sprint'te seçilmiş niceliksel katılımcılarla takip. Otomatik nicelik çalışmalarından, bir gecede işe alınabilecek tam hizmet kaliteli çalışmalara kadar her şeyle Digsite'ın hepsi bir arada çevik platformu, ihtiyacınız olan bilgileri size hızlı bir şekilde sağlayabilir. Ayrıca tek bir entegre platformda nicelikten niteliğe (ve tekrar geriye) geçebilirsiniz. Bu esnekliktir!

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