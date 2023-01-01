Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vev çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir web oluşturucu türü.

Web Sitesi: vev.design

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