WebCatalog
Showit

Showit

showit.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Showit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Showit'in sürükle ve bırak web sitesi oluşturucusu ile tasarımlarınızı kutudan çıkarın. Yaratıcı özgürlük arayan ve müşterilerini etkilemek isteyen tasarımcılar için mükemmeldir.

Web Sitesi: showit.co

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