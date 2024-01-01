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Wondering

Wondering

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Web Sitesi: wondering.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Wondering çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Wondering is the A-led user research and interviewing platform. We help product and UX teams to get faster customer feedback on designs and new concepts in any language and build better products with AI-led research.

Kategoriler:

Business
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: wondering.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wondering ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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PostHog

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Prodhub

Prodhub

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Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

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