WebCatalog
Insight7

Insight7

app.insight7.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Insight7 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ürün ekipleri için Yapay Zeka Destekli Müşteri Zekası. Müşteri araştırması yapan yenilikçi ekiplere katılın 10 kat daha hızlı

Web Sitesi: insight7.io

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