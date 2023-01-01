WebCatalog
Correlated

Correlated

getcorrelated.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Correlated çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri verilerini daha hızlı bir şekilde gelire dönüştürün. Ürün kayıtlarının %1'den azı ücretli müşterilere dönüşüyor! Yapay zeka tarafından desteklenen Müşteri Yaşam Döngüsü Puanlaması'nı kullanarak dönüşüm oranınızı artırın. En yüksek eğilime sahip kullanıcıları ve hesapları bulun ve kişiselleştirilmiş mesajlarla onları hedefleyin.

Web Sitesi: getcorrelated.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Correlated ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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