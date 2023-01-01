WebCatalog
WEVO

WEVO

app.wevo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WEVO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini belirleyen ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.

Web Sitesi: wevo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, WEVO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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