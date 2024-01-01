Quallie
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Web Sitesi: quallie.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Quallie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Çevrimiçi odak grubu yazılımı - canlı sohbetler, günlükler ve tartışma panoları, ilan panoları, forumlar, anketler ve diğer özellikler. Tüm modülleri tek bir araştırma projesinde birleştirebilirsiniz. Nitel araştırma çalışmaları için.
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Web Sitesi: quallie.com
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