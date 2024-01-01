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Quallie

Quallie

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Web Sitesi: quallie.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Quallie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çevrimiçi odak grubu yazılımı - canlı sohbetler, günlükler ve tartışma panoları, ilan panoları, forumlar, anketler ve diğer özellikler. Tüm modülleri tek bir araştırma projesinde birleştirebilirsiniz. Nitel araştırma çalışmaları için.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: quallie.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quallie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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Padlet

padlet.com

FocusGroupIt

FocusGroupIt

focusgroupit.com

Digsite

Digsite

digsite.com

TestingTime

TestingTime

testingtime.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

EasyPolls

EasyPolls

easypolls.net

Hassl

Hassl

hassl.co

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