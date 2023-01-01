Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, kendi metin gönderilerinizi yazın veya bazı belgeleri yükleyin ve işte! Bir padlet doğar. Özel duvar kağıtları ve temalar seçerek onu daha da güzelleştirin. Padlet, esnek olması nedeniyle diğer blog araçlarından ve ilham panolarından farklıdır. Tek bir uygulamada alışveriş listesi, Venn diyagramı, tartışma panosu, grup tebrik kartı, portföy veya iş planı oluşturun. Dünyanın her yerindeki öğretmenler, öğrenciler, profesyoneller ve her yaştan bireyler tarafından kullanılan padletler, birden fazla katkıda bulunan kişi arasında seçilerek paylaşılabilir ve düzenlenebilir.

Web Sitesi: padlet.com

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