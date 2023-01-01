WebCatalog
Padlet

Padlet

padlet.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Padlet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, kendi metin gönderilerinizi yazın veya bazı belgeleri yükleyin ve işte! Bir padlet doğar. Özel duvar kağıtları ve temalar seçerek onu daha da güzelleştirin. Padlet, esnek olması nedeniyle diğer blog araçlarından ve ilham panolarından farklıdır. Tek bir uygulamada alışveriş listesi, Venn diyagramı, tartışma panosu, grup tebrik kartı, portföy veya iş planı oluşturun. Dünyanın her yerindeki öğretmenler, öğrenciler, profesyoneller ve her yaştan bireyler tarafından kullanılan padletler, birden fazla katkıda bulunan kişi arasında seçilerek paylaşılabilir ve düzenlenebilir.

Web Sitesi: padlet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Padlet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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