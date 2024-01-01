Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Commetric çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Cometric Media Analytics ürün özellikleri: - Medya performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlamak için niceliksel üst düzey medya ölçümünü insan liderliğindeki derinlemesine niteliksel analizle birleştirmek. - Zaman içindeki etkinlik, formata göre ses ve ses paylaşımı gibi niceliksel ölçümler, etkileşimli gösterge tablolarıyla görselleştirilen rekabetçi kıyaslama verilerinin sağlanmasına yardımcı olur. - Keşfedilen temaları/konuları, kampanya mesajlarını ve olumluluğu içeren niteliksel ölçümler, iletişim stratejisine ilişkin doğru bilgiler sağlar. - Herhangi bir dildeki herhangi bir medya içeriğiyle çalışır. - Medya analizi haftalık, aylık veya üç ayda bir sağlanır, ancak aynı zamanda anlık olarak veya yıllık özet raporlar için de sağlanır.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Commetric ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.