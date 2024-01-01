Cometric Media Analytics ürün özellikleri: - Medya performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlamak için niceliksel üst düzey medya ölçümünü insan liderliğindeki derinlemesine niteliksel analizle birleştirmek. - Zaman içindeki etkinlik, formata göre ses ve ses paylaşımı gibi niceliksel ölçümler, etkileşimli gösterge tablolarıyla görselleştirilen rekabetçi kıyaslama verilerinin sağlanmasına yardımcı olur. - Keşfedilen temaları/konuları, kampanya mesajlarını ve olumluluğu içeren niteliksel ölçümler, iletişim stratejisine ilişkin doğru bilgiler sağlar. - Herhangi bir dildeki herhangi bir medya içeriğiyle çalışır. - Medya analizi haftalık, aylık veya üç ayda bir sağlanır, ancak aynı zamanda anlık olarak veya yıllık özet raporlar için de sağlanır.

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