GTaskD, yapılacaklar listenizi kontrol altına almanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir web uygulamasıdır. Google Görevler'deki verilerinize doğrudan bağlanmak için Google Görevler API'sını kullanır, ancak görevlerinizle tam ekran bir arayüzde ve resmi uygulamaların yapmadığı şekillerde etkileşimde bulunmanıza olanak tanır. Her günden en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmak isteyen GTD (İşleri Bitirme) sistemlerine sahip olanlar gibi ileri düzey kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.

Web Sitesi: gtaskd.com

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