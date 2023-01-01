WebCatalog
GTaskD

GTaskD

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gtaskd.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GTaskD çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

GTaskD, yapılacaklar listenizi kontrol altına almanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir web uygulamasıdır. Google Görevler'deki verilerinize doğrudan bağlanmak için Google Görevler API'sını kullanır, ancak görevlerinizle tam ekran bir arayüzde ve resmi uygulamaların yapmadığı şekillerde etkileşimde bulunmanıza olanak tanır. Her günden en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmak isteyen GTD (İşleri Bitirme) sistemlerine sahip olanlar gibi ileri düzey kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.

Web Sitesi: gtaskd.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GTaskD ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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