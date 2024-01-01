bluecap.ai
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Web Sitesi: bluecap.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde bluecap.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Get Things Done Faster, Smarter, and At Scale Imagine near real-time summaries, triggering contextual tasks and populating relevant information automated and integrated seamlessly into your workflows: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho, and more.
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Web Sitesi: bluecap.ai
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