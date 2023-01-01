WebCatalog
Google Search Ads 360

Google Search Ads 360

searchads.google.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Search Ads 360 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha akıllı arama kampanyaları. Arama ağı kampanyası yönetiminden en iyi şekilde yararlanın. Search Ads 360, sürekli değişen bir pazara gerçek zamanlı ve geniş ölçekte yanıt vermenize yardımcı olur.

Web Sitesi: marketingplatform.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Search Ads 360 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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