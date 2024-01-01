Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Otomasyonu: Sosyal Medya kesinlikle dünyanın her yerindeki milyonlarca insana ulaşma gücüne sahip. Bir Sosyal Medya Pazarlamacısı olarak gününüzde fazladan birkaç saatinizin olmasını istemez miydiniz? Cevabın kesinlikle EVET olduğunu biliyoruz. Siz de HER GÜN sosyal medya görevlerini yerine getirmek için MÜCADELE EDEN ve TEKRAR EDİLEN görevleri yerine getirirken YORULAN dünyadaki birçok pazarlamacıdan biri olabilirsiniz. Hepimiz günlük olarak pek çok şeyle boğuşmak zorunda kalıyoruz, ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçiremiyoruz ve özellikle işimiz, sürekli büyüyen görev listesiyle, uzadıkça uzayan ve artan görev listemizle artık 9-5 değil. STRES seviyesi. Hepimiz sosyal medyada ve özellikle DAHA AZ sürede daha büyük bir ETKİ yaratmanın bir yolunu arıyoruz. ŞANSLIYIZ Socinator bunu yapmamızı sağlıyor.

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