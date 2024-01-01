Digital A.I Bot

Müşterilerinizin gün boyu aynı tekrarlayan sorularına yanıt vermekten yoruldunuz mu? Gece geç saatlere kadar müşterilerden gelen DM'leri kontrol etmekten yoruldunuz mu? Binlerce veri sürekli beyin fırtınası mı yapıyor? Artık endişelenmenize gerek yok! Sizin yapmanıza gerek kalmaması için Facebook'tan gelişmiş izinler oluşturduk ve aldık. Bizim uygulamamız zaten bunu yaparken, neden kendi uygulamanızı oluşturup Facebook'ta reddetme veya onay sürecinden geçesiniz ki? Kolay bırakma ve sürükleme düzenleyicimiz, botlarınızın birkaç dakika içinde çalışır duruma gelmesini sağlayacaktır. chatgpt hazır, Open AI hesabınızdan API anahtarını vermeniz yeterli. Piyasadaki en eksiksiz Facebook ve Instagram pazarlama araçları hizmetini sunuyoruz.

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