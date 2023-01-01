Büyümeyi öldürmeden önce karmaşıklığı kontrol altına alın. Gluu ile her çalışan, doğru zamanda doğru görevlere ve talimatlara yönelik tek bir arayüze sahip olur. Her yeni iş süreci için yeni sistemlerden kaçının. Büyüme için zaman ve enerji ayırın.

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