WebCatalog
Scraim

Scraim

scraim.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Scraim çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SCRAIM, akıllı karar destek mekanizmalarına sahip gelişmiş metodolojilere dayanan eksiksiz bir proje yönetimi SaaS'ıdır. Süreç İyileştirme danışmanlığı yaparken ilk fark edilen sıkıntının çözümü biziz. Müşterilerimiz, tüm faaliyet sektörlerindeki müşterilerimiz aynı sorunları tekrar tekrar yaşıyordu. Bunun ana nedeni, tüm ekipler arasında en iyi uygulamaları standartlaştıracak süreçlerin eksikliğiydi, bu da gecikmelere ve hatta proje başarısızlığına yol açıyordu.

Web Sitesi: scraim.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scraim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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