SCRAIM, akıllı karar destek mekanizmalarına sahip gelişmiş metodolojilere dayanan eksiksiz bir proje yönetimi SaaS'ıdır. Süreç İyileştirme danışmanlığı yaparken ilk fark edilen sıkıntının çözümü biziz. Müşterilerimiz, tüm faaliyet sektörlerindeki müşterilerimiz aynı sorunları tekrar tekrar yaşıyordu. Bunun ana nedeni, tüm ekipler arasında en iyi uygulamaları standartlaştıracak süreçlerin eksikliğiydi, bu da gecikmelere ve hatta proje başarısızlığına yol açıyordu.

Web Sitesi: scraim.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scraim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.